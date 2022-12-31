بيراميدز يصطدم بالأهلي ويطالب باحترام لوائح الدوري المصري

أبدي نادي بيراميدز المصري لكرة القدم اندهاشه الشديد من إعلان نقل مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام الأهلي، المقرر إقامتها الاثنين المقبل، في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، لتقام على استاد القاهرة الدولي بدلا من الملعب المحدد سلفا استاد السلام.

وذكر بيراميدز في بيان رسمي اليوم السبت عبر مركزه الإعلامي،أنه مندهش من نقل المباراة قبل أيام قليلة من اللقاء، وهو ما يخالف لائحة رابطة الأندية التي تم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح.

وأضاف: «طبقا للائحة رابطة الأندية وتحديدا المادة 65 والمتعلقة بملاعب المباريات، فإنه يجوز تغيير ملعب المباريات بناء على رغبة أي من الطرفين، ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال طلب رسمي يقدم لإدارة المسابقات وقبل المباراة بأربعة عشر يوما من تاريخ اللقاء المطلوب تعديل الملعب الخاص به، وهو البند الواضح والصريح في اللائحة، وتم التغاضي عنه والإعلان عن تعديل ملعب اللقاء قبل أقل من 3 أيام فقط على إقامة تلك المواجهة، وهو الأمر الذي نراه غير طبيعي».

وأوضح: «يبدي نادي بيراميدز كامل اندهاشه من تعديل ملعب اللقاء بالمخالفة للائحة وحتى دون الرجوع لنادي بيراميدز الطرف الثاني في المباراة والذي فوجئ بقرار التعديل دون استشارته كطرف أصيل في المباراة».

وتابع: «بعيدا عن قرار تغيير ملعب المباراة، فإن تعديل الملعب أو بقائه كما هو لن يغير من الأمر شيئا بالنسبة لنادي بيراميدز الذي يلعب المباراة خارج ملعبه، والذي يستعد لتلك المواجهة بكامل قوته وتركيزه، ولديه إصرار كبير على تحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة على لقب الدوري».

وأشار النادي إلى أنه في النهاية لن يتقدم باحتجاج رسمي على القرار، بل أنه يجد نفسه مضطرا لقبول قرار تغيير الملعب احتراما للعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي الأهلي ومجلس إدارته ورغبتهم في تغيير ملعب اللقاء، وهي العلاقة التي يسعى بيراميدز إلى أن تسود فيها الأخوة والاحترام المتبادل، شأن علاقته بجميع الأندية المصرية.

وأضاف: «في النهاية يرغب نادي بيراميدز، أن يكون احترام اللوائح الصادرة عن رابطة الأندية المصرية المحترفة قبيل انطلاق الموسم هو القاعدة، التي لا يحيد عنها جميع أطراف المنظومة، وأن يكون الاستثناء في حالات الضرورة القصوى. التعامل وفي إدارة بطولة الدوري، وأن يكون التعامل بالمثل وبدون اختلاف هو السائد في طريقة إدارة المسابقة المحلية، ودون أفضلية لفريق على حساب الآخر، وأن تكون العدالة هي العنصر السائد في التعامل بين جميع الأندية».

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة. بفارق الأهداف خلف الزمالك المتصدر.