2022.. أحداث رياضية تاريخية شدّت أنظار العالم

شهد العام 2022 العديد من الأحداث الرياضية البارزة والتاريخية، على رأسها تنظيم كأس العالم لأول مرة في التاريخ في بلد عربي، حين استضافته قطر، وتم تنظيمه بامتياز، ورافقت هذه البطولة العالمية الاستثنائية العديد من الأحداث البارزة، بينها تتويج منتخب الأرجنتين باللقب العالمي بعد سنوات من الغياب، وكذلك الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب.

وشهد العام أيضاً أحداثاً أخرى، بينها أزمة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتتويج التاريخي لريال مدريد، واعتزال أساطير في لعبة التنس وأحداث أخرى كثيرة.

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