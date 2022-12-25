سقوط مدرج بالمشجعين في كأس السوبر المصري للسلة.. آخر تفاصيل الإصابات (صور وفيديو)

أكدت وزارة الصحة المصرية، أن الحصر المبدئي لحادث انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر، خلال مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد، يشير إلى 27 إصابة بين صفوف الجماهير.



قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبدالغفار، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك اليوم السبت: "الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطناً، ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة".



وأضاف: "تم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي".

وأوضح: "تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي".



ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد المصري لكرة السلة، أنه لا توجد وفيات بين الجماهير خلال مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد التي تم إلغائها"