تزايد الطلب على «البشت» في الأرجنتين

تصدر «البشت» لائحة الطلب في المواقع الالكترونية في الأرجنتين، بعد تقليد قائد الفريق ليونيل ميسي بالبشت خلال الحفل الختامي لمونديال 2022.

وأفادت صحيفة كلارين في الأرجنتين، بأنه بعد تتويج منتخب البلاد، عرضت صفحات المبيعات الرئيسية عبر الإنترنت نسخاً من «البشت» الذي ارتداه ليونيل ميسي عندما رفع كأس العالم.

وروّج أحد موزعي عباءة ميسي أو «عباءة ميسي العربية» لبيع نسخة منخفضة الكلفة من البشت مقابل 10 آلاف بيزو.

وأشارت الصحيفة إلى أن «البشت» بات يُعرض في مواقع البيع عبر الإنترنت الشهيرة. ولإحضاره إلى الأرجنتين، يتعين دفع ما يقرب من 9 آلاف بيزو، من دون احتساب رسوم الشحن والجمارك، ما يعادل 52 دولاراً.