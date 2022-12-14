الإعلان عن حالة وفاة في استاد لوسيل بكأس العالم قطر

شهدت ملاعب كأس العالم في قطر حالة وفاة لحارس أمن بإستاد لوسيل بعد سقوطه من الطابق الثامن يوم السبت الماضي، ولم تفلح محاولات انقاذ الحارس ليتم الإعلان عن وفاته الثلاثاء، وهو ما أعلنته رسميا اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر.

وقالت اللجنة في بيان نشر عبر حسابها في موقع "تويتر": "إن حارس الأمن في استاد لوسيل "نجاو كيبو" تعرض لحادث سقوط خلال قيامه بعمله وحضرت الفرق الطبية بالإستاد إلى مكان الحادث على الفور وقدمت للمصاب العلاج الأولي، قبل نقله في سيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حمد بالدوحة".

وبعد ثلاثة أيام تم الإعلان عن وفاة حارس الأمن، حيث أضافت اللجنة "يؤسفنا الإعلان عن وفاة "نجاو كيبو" أمس الثلاثاء في المستشفى، رغم الجهود التي بذلها الفريق الطبي لعلاجه في وحدة العناية المركزة، على مدى ثلاثة أيام، وقد جرى إبلاغ ذوي الفقيد بالوفاة ونعرب لهم ولأصدقائه ولزملائه عن خالص تعازينا في هذا المصاب الأليم".

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ومنظمي البطولة يواصلون التحقيقات العاجلة حول الظروف التي أدت إلى سقوط حارس الأمن، وستقدم كافة المعلومات ونتائج التحقيقات فور توفرها، كما أنها ستعمل على ضمان تلقي أسرة الفقيد كافة مستحقاته