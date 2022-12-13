قرار رسمي عن مباريات كأس العالم 2022 المتبقية بدون تشفير

أصدرت القناة المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022 "بي ان سبورت" قراراً خاص بنقل المباريات المتبقية في كأس العالم وهما مباراتي الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث إضافة إلى المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويشهد يوم الثلاثاء 13 ديسمبر المباراة الأولى في نصف نهائي كأس العالم والتي ستجمع الأرجنتين وكرواتيا عند الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات، بينما ستكون المباراة الثانية يوم الأربعاء وتجمع المغرب مع فرنسا في نفس التوقيت، ومباراة المركز الثالث يوم السبت 17 ديسمبر وأيضا المباراة النهائية يوم الأحد، ليسدل الستار على أشهر كأس عالم في التاريخ بعد 11 عام انتظار ونسبة نجاح تخطت كل التوقعات.

وطبقا لقرار القناة والأخبار المتداولة فإن المباريات الأربعة الأخيرة في المونديال ستذاع على القنوات المفتوحة لشبكة بي ان سبورت، ليتمكن كل العالم من مشاهدة أقوى 4 منتخبات في كأس العالم وهم الأرجنتين، فرنسا، كرواتيا، المغرب.

وكانت مباريات المغرب السابقة وحتى الدور ربع النهائي تنقل على القنوات المشفرة بسبب شراء الحقوق من قبل القناة المغربية الأرضية الأولى وهو ما منع القناة الرسمية من بث أي مباراة عبر القنوات المفتوحة، إلا أن القناة اعتمدت رسمياً نقل المباريات الأربعة الأخيرة في قبل نهائي المونديال ومباراتي تحديد المراكز من الأول إلى الرابع على القنوات المفتوحة.