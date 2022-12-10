شاهد حسرة وبكاء جمهور البرازيل بعد وداع كأس العالم (صور)

عاش جمهور وعشاق السامبا أجواء حزينة عقب خسارة منتخب البرازيل في كأس العالم ووداع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الجزاء، لتنهي الحلم البرازيلي بالتتويج باللقب السادس وإيقاف حزن 20 عاماً منذ التتويج بلقب كأس العالم لأخر مرة عام 2002.

وتواصلت المفاجآت في كأس العالم بالوداع المرير لجمهور البرازيل في مختلف انحاء العالم وخاصة ملعب المباراة الذي تحول إلى حالة من البكاء والحزن على الوداع من هذه المرحلة المبكرة للبطولة.

ورصدت كاميرات المصورين حالة الحسرة في مدرجات ملعب المباراة في الظهور الأخير لسحرة البرازيل وأمريكا الجنوبية في المونديال.