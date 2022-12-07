ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 في نهاية دور الـ 16

أسدل الستار على مرحلة جديدة من كأس العالم وهي دور الـ 16 بصعود 8 فرق فقط إلى الدور ربع النهائي قبل مرحلتين من ختام المونديال، وبعد أن ودع حتى الان 24 منتخباً منها أبطال العالم السابقين ألمانيا، إسبانيا والاورغواي.

ومع ختام دور الم 16 حافظ النجم الفرنسي المتوهج كيليان مبابى صدارة هدافي كأس العالم 2022 حتى الان برصيد 5 أهداف في البطولة حيث أحرز 3 أهداف في دور المجموعات قبل أن يضيف هدفين في دور الـ 16 ولازال في إمكان اللاعب زيادة غلته التهديفية في المواجهة القادمة الصعبة أمام إنجلترا.

وشهد ختام دور الـ16 فوزاً كبيراً للبرتغال على سويسرا بسداسية كشفت عن هداف جديد للمنتخب البرتغالي خلاف الأسطورة كريستيانو رونالدو، وهو غونسالو راموس الذي أحرز هاتريك في أول مباراة رسمية له في التشكيل الأساسي بديلاً لكريستيانو رونالدو، الذي حل بديلا في الشوط الثاني ولم ينجح في تسجيل أي أهداف.

وينطلق الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل وفي يسعى هداف البطولة حتى الان إلى استمرار البحث عن لقب الحذاء الذهبي وهداف البطولة، وشهدت الجولة توقف الإسباني موراتا الذي ودع المونديال أمام المغرب دون أن يحقق أي نتيجة إيجابية.

وفيما يلي ترتيب الهدافين في ختام دور الـ 16

كيليان مبابي – فرنسا - 5 أهداف

ماركوس راشفورد – إنجلترا – 3 أهداف

بوكايو ساكا – إنجلترا – 3 أهداف

كودي خاكبو – هولندا – 3 أهداف

ليونيل ميسي – الأرجنتين – 3 أهداف

أوليفييه جيرو – فرنسا- 3 أهداف

ريشارليسون - البرازيل - 3 أهداف

غونسالو راموس- البرتغال - 3 أهداف

إينير فالنسيا - الإكوادور – 3 أهداف

ألفارو موراتا – إسبانيا – 3 أهداف