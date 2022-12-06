ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعد رباعية البرازيل

لم تشهد صدارة هدافي كأس العالم أي تغيير جديد خلال مباريات اليوم باستثناء اقتراب وصول النجم البرازيلي ريشارليسون، إلى هدفه الثالث بالمونديال ليدخل في الصراع مع 7 لاعبين أخرين أحرزوا 3 أهداف ويأتوا جميعاً خلف النجم الفرنسي المتوهج كيليان مبابى والذي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم 2022 حتى الان برصيد 5 أهداف في البطولة حيث أحرز 3 أهداف في دور المجموعات قبل أن يضيف هدفين في دور الـ 16 ولازال في إمكان اللاعب زيادة غلته التهديفية في المواجهة القادمة الصعبة أمام إنجلترا.

ولم تشهد مباراة كرواتيا واليابان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب أي جديد أو صراع على لقب الهداف.

وتختتم يوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022، بمواجهتي البرتغال مع سويسرا وإسبانيا مع المغرب وفيها يحاول النجم الإسباني موراتا لإضافة هدف جديد يقترب به من إمبابي.

وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد ثنائية مبابي وقبل ختام دور الـ 16 بأربع مباريات.

كيليان مبابي – فرنسا - 5 أهداف

ماركوس راشفورد – إنجلترا – 3 أهداف

بوكايو ساكا – إنجلترا – 3 أهداف

ألفارو موراتا – إسبانيا – 3 أهداف

كودي خاكبو – هولندا – 3 أهداف

ليونيل ميسي – الأرجنتين – 3 أهداف

أوليفييه جيرو – فرنسا- 3 أهداف

إينير فالنسيا - الإكوادور – 3 أهداف

ريشارليسون - البرازيل - 3 أهداف