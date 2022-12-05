حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي.. التفاصيل الكاملة

أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتزم التوقيع لنادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف الموسم، وذلك بعد رحيله من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتهت مسيرة رونالدو في أولد ترافورد مبكرا بعد انتهاء التعاقد بالتراضي الشهر الماضي عقب مقابلة نارية مع بيرس مورجان حيث كشف عن عدم سعادته في يونايتد وعن عدم سعادته مع إريك تين هاغ المدير الفني.

ويشارك رونالدو مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، حيث سجل هدفا في المباراة الافتتاحية للمنتخب البرتغالي في البطولة، ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة لكأس العالم.

وكان رونالدو (37 عاما) تمنى الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل موسم 2022 - 2023، وأكد في مقابلته مع مورجان إنه رفض عرضا مغريا من نادي سعودي.

ولكن أفادت صحيفة "ماركا" اليوم الاثنين أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

الانتقال إلى السعودية من شأنه أن ينهي مسيرة رونالدو الرائعة في أوروبا، حيث لعب لأندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وهو الهداف التاريخى للريال.

ولا يوجد أي لاعب سجل أهداف أكثر من رونالدو في دوري أبطال أوروبا، كما أنه أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي برصيد 188 هدفا.

في نادي النصر، يتوقع أن يحصل على 200 مليون يورو (211 مليون دولار) في الموسم، مع حوافز اقتصادية إضافية، وهو مبلغ قد يجعله الرياضي الأعلى أجرا في العالم.

ويضم نادي الناصر أيضا مهاجم المنتخب الكاميروني فينسيت أبو بكر، وحارس مرمى نادي نابولي الإيطالي السابق ديفيد أوسبينا.

وكان رونالدو قد عاد في الأساس لمانشستر يونايتد قبل بداية موسم 2021 / 2022، ولكن تم تجميده في أغلب أوقات هذا الموسم تحت قيادة إريك تين هاغ، وهو ما دفعه لإجراء المقابلة المثيرة والتي أدت لرحيله.