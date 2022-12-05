البرازيل تخشى مفاجآت المونديال أمام كوريا.. موعد مباريات اليوم

تقام اليوم الإثنين مباراتين في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إقامة مباراتين يبحث من خلالهما 4 منتخبات عن مقعدين في الدور ربع النهائي من البطولة وهم البرازيل، كرواتيا، اليابان، كوريا الجنوبية، وإن كانت الكفة تميل لصعود أول منتخبين إلا إذا كان هناك رأي أخر لممثلي آسيا.

وستجمع المباراة الأولى منتخبي اليابان وكرواتيا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية، ويديرها حكم الساحة الدولي الحكم الأمريكي، إسماعيل الفتح، المنحدر من أصول مغربية.

أمام المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، في تمام الساعة (23:00) بتوقيت الإمارات، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي الفرنسي كليمونت توربين.

وسيتقابل الفائزين من مباراتي اليوم معاً في أول مباريات الدور ربع النهائي من البطولة يوم الجمعة المقبل في طريق يبحث من خلاله البرازيل إلى التتويج باللقب السادس في تاريخه واستعاده اللقب الغائب منذ عام 2002 أي من 20 عاماً.

موعد مباراتي اليوم بتوقيت الإمارات

اليابان – كرواتيا (19:00)

البرازيل – كوريا الجنوبية (23:00)