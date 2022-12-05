ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعد ثنائية مبابي

انفرد النجم الفرنسي كيليان مبابى بصدارة هدافي كأس العالم 2022 بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الفوز بثلاثية على بولندا أحرز منها النجم الصاعد بقوة في تاريخ كرة القدم هدفين ليصل إلى 5 أهداف في البطولة حتى الأن حيث أحرز 3 أهداف في دور المجموعات قبل أن يضيف هدفين في دور الـ 16 ولازال في إمكان اللاعب زيادة غلته التهديفية في المواجهة القادمة الصعبة أمام إنجلترا.

وفي المباراة الثانية التي جمعت إنجلترا والسنغال رفض ماركوس راشفورد الذي حل بديلا في الشوط الثاني لإنجلترا في إحراز أي اهداف إضافية ليبقى عند ثلاثة أهداف ويتساوى معه النجم الإنجليزي الصاعد بوكايو ساكا.

ولازال الصراع مشتد في صدارة هدافي كأس العالم خاصة مع وجود نجوم منتخب البرازيل والهداف ريشارليسون، وتوريس نجم إسبانيا وكلاهما يملك هدفين في البطولة قبل خوض مباراتهما في دور الـ 16 من البطولة.

وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد ثنائية مبابي وقبل ختام دور الـ 16 بأربع مباريات.

كيليان مبابي – فرنسا - 5 أهداف

ماركوس راشفورد – إنجلترا – 3 أهداف

بوكايو ساكا – إنجلترا – 3 أهداف

ألفارو موراتا – إسبانيا – 3 أهداف

كودي خاكبو – هولندا – 3 أهداف

ليونيل ميسي – الأرجنتين – 3 أهداف

أوليفييه جيرو – فرنسا- 3 أهداف إينير فالنسيا - الإكوادور – 3 أهداف