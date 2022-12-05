جدول مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 (تحديث)

تبدأ يوم الجمعة 9 ديسمبر مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 في مرحلة وصل إليها 8 منتخبات بعد رحلة كبيرة من المباريات انطلقت في 19 نوفمبر الماضي، وحتى الأن نجح 4 منتخبات في حجز مكانهم في المرحلة الحاسمة والحرجة قبل الوصول إلى نصف النهائي والنهائي.

ووصل إلى الدور ربع النهائي حتى انتهاء مباريات يوم الأحد كلاً من هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا دون وجود أي مفاجآت حتى الان حيث فازت هولندا على أمريكا، والأرجنتين على أستراليا وفرنسا على بولندا وإنجلترا على السنغال.

ويتبقى 4 مباريات في دور الـ16 تقام يوم الأثنين والثلاثاء وتجمع اليابان مع كرواتيا، البرازيل مع كوريا الجنوبية، المغرب مع إسبانيا، البرتغال مع سويسرا.

وتحصل الفرق المشاركة في دور الـ 16 على راحة لمدة يومين وهو أول توقف في المونديال سيكون بعد خوض 56 مباراة في دور المجموعات ودور الـ 16 يومي الأربعاء والخميس المقبلين قبل خوض مباريات الدور ربع النهائي والذي سيقام على يومي الجمعة والسبت.

وحتى الان تحدد أول مواجهتين في الدور ربع النهائي تجمع الأرجنتين مع هولندا في مواجهة قوية، وفرنسا مع إنجلترا في نهائي أوروبي قوي بين منتخبين يملكان العديد من النجوم على رأسهم الفرنسي كليان مبابي.

مباريات الدور ربع النهائي بتوقيت الإمارات

الجمعة 9-12-2022

الفائز من اليابان وكرواتيا مع الفائز من البرازيل كوريا الجنوبية (19:00)

هولندا – الأرجنتين (23:00)

السبت 10-12-2022

الفائز من المغرب وإسبانيا – الفائز من البرتغال وسويسرا (19:00)

إنجلترا – فرنسا (23:00)