مدرب اليابان يكشف عن خطته لمواجهة كرواتيا.. ويؤكد: تعلمنا درس "روسيا"

قال هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني لكرة القدم إن الفريق عليه الاستفادة من دروس الماضي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الكرواتي والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر. ويلتقي المنتخب الياباني، الذي يشارك في نهائيات المونديال للمرة السابعة ولم يسبق له تجاوز دور الستة عشر، نظيره الكرواتي غدا على ملعب استاد الجنوب ضمن منافسات دور الستة عشر.

وشدد مدرب اليابان على أنهم "تعلموا من درس مونديال روسيا"، بينما قال إن خطته في مواجهة كرواتيا تعتمد بالأساس على السيطرة على مجريات المباراة.

وكان المنتخب الياباني قد تأهل لدور الستة عشر من صدارة المجموعة الخامسة بانتصارين على ألمانيا 2 / 1 وإسبانيا 2 / 1 وهزيمة أمام كوستاريكا صفر / 1 .

ويتطلع المنتخب الياباني، الذي وصل إلى دور الستة عشر بالمونديال ثلاث مرات كان آخرها في نسخة 2018، إلى التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى.

وقال مورياسو بشأن خروج المنتخب الياباني على يد نظيره البلجيكي من دور الستة عشر في نسخة 2018 :"في كأس العالم 2018 في روسيا كان المنتخب يحاول أن يتجاوز حاجز دور الستة عشر، وأعتقد أن الفريق بذل كل ما بوسعه وكان يستحق التأهل لدور الثمانية، لكنه خسر."

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم:"كان هناك انزعاج واحباط كبيران إثر الخروج من البطولة حينذاك (بالهزيمة أمام بلجيكا 2 / 3 )، ولكن تلك التجربة كانت مهمة للغاية." وتابع :"الآن يمكننا أن نعكس ما تعلمناه من دروس من تلك المباريات في هذه النسخة الحالية، أعتقد أننا تعلمنا درسا من كأس العالم السابقة... لدينا تاريخ طويل من المشاركات في كأس العالم ولدينا خبرات متراكمة في مثل هذه المباريات وعلينا أن نتعلم ونستخلص الدروس من كل المباريات التي خضناها كي نعكسها في مباراتنا يوم غد، سنعتمد على تجربتنا من الماضي كي نمضي قدما في هذه البطولة".