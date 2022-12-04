ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعد هدف ميسي في أستراليا

يبدو أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون على موعد مع منافسة قوية في صراع هدافي كأس العالم هذه النسخة لأول مرة بعد أن أحرز هدف منتخب بلاده الأول في مرمى أستراليا وهو الهدف الثالث له في البطولة ليتساوى مع هدافي البطولة في الدور الأول، وذلك بعد أن نجح في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز على أستراليا بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.

وتساوى ليونيل ميسي مع كلاً من إينير فالنسيا لاعب الإكوادور وهو الوحيد الذي غادر من صراع المنافسة وتوقفت أماله، ويتساوى مع النجمين كلا من كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنكلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا).

ويأتي في صراع المنافسة ولازالوا متواجدين في البطولة برصيد هدفين كلاً من بوكايو ساكا (إنجلترا)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، ريتسو دوان (اليابان)، بريل إمبولو (سويسرا).

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

- ليونيل ميسي - الأرجنتين - 3 أهداف

- كيليان مبابي – فرنسا – 3 أهداف

- كودي خاكبو - هولندا – 3 أهداف

- ماركوس راشفورد – إنجلترا – 3 أهداف

- ألفارو موراتا – إسبانيا - 3 أهداف

- إينير فالنسيا – الإكوادور - 3 أهداف