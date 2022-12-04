ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو التاريخي ويشعل الصراع مجدداً

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في معادلة رقم كريستيانو رونالدو التاريخي بصراع الهدافين عقب إحرازه للهدف الأول للارجنتين على أستراليا في دور الـ 16 من البطولة، وهو هدف ميسي التاسع في كأس العالم ليتفوق على مارادونا في منتخب الأرجنتين.

وأكدت شبكة "سكواكا" الخاصة بإحصائيات كرة القدم في العالم، أن ميسي عادل عدد الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولات الكبرى، برصيد 22 هدفا لكل منهما.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد التقدم لمنتخب بلاده على حساب أستراليا، مساء السبت، بملعب أحمد بن علي، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022. وأحرز ميسي أهدافه الـ 22 بواقع 13 هدفا في منافسات كوبا أمريكا، و9 أهداف في منافسات كأس العالم. أما كريستيانو رونالدو، فقد سجل 14 هدفا في منافسات اليورو، و8 أهداف في كأس العالم.

ليشعل الصراع مجدداً بين النجمين فيما تبقي لهم من مباريات دولية قليلة بالمنافسات الكبرى والبطولة العالمية الأخيرة لهم، وصعد رونالدو للدور ربع النهائي وأمامه مباراة أمام هولندا، أما رونالدو يستعد لخوض مباراة دور الـ 16 في كأس العالم بمواجهة سويسرا.