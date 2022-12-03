ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعد نهاية دور المجموعات

تشابك صراع صدارة هدافي بطولة كأس العالم قطر 2022 مع نهاية دور المجموعات والنتائج التاريخية والكبيرة التي تحققت حتى الآن ومنها فوز أسباني بسباعية على كوستاريكا وفوز بالستة لإنجلترا على إيران إلا أنه بعد كل هذه النتائج لم يحسم حتى الآن أي لاعب موقفه من الانفراد بصدارة هدافي كأس العالم.

ومن ضمن المنافسين يأتي هداف الإكوادور إينير فالنسيا، الذي أحرز أول هدفين في المونديال إلا أنه ودع البطولة بعد أداء مباراتين غاية في القوة أمام قطر وهولندا قبل أن يودع أمام السنغال، وتساوى عدد كبير من اللاعبين في صدارة الهدافين والتي ستبدأ من دور الـ16 مرحلة جديدة وإقصاء المغلوب لمعرفة من هو هداف المونديال هذا العام.

وفيما يلي قائمة أبرز هدافي بطولة كأس العالم والتي لم تشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدف واحد فقط من ركلة جزاء، بينما يقترب الأرجنتيني ميسي، من الصدارة بعد أن أحرز هدفين.

هدافي المونديال حتى الآن:-

برصيد 3 أهداف كلاً من

إينير فالنسيا (الإكوادور)

كيليان مبابي (فرنسا)

كودي خاكبو (هولندا)

ماركوس راشفورد (إنجلترا)

ألفارو موراتا (إسبانيا)

بينما يتواجد برصيد هدفين عدد كبير جداً من اللاعبين منهم الكثير من غادر البطولة وهم، بوكايو ساكا (إنجلترا)، مهدي طارمي (إيران)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا).