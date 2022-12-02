السعودية تقدم ملف استضافة كأس آسيا للسيدات 2026.. تعرف على المنافسين

سلَّم الاتحاد السعودي لكرة القدم الملف النهائي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وذلك إلى الاتحاد القاري للعبة.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن السعودية تسعى لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير مواكبةً لما تشهده من قفزات تنموية شاملة، لاسيما في عالم الرياضة، حيث تفتح هذه الاستضافة آفاقاً جديدة لكرة القدم النسائية في السعودية والمنطقة، التي حققت تقدماً كبيراً رغم حداثة عهدها، مبيناً أن السعودية تحظى ببنية تحتية رياضية قوية تؤهلها لاستضافة كآس آسيا للسيدات، حيث ترحِّب بالضيوف من أبناء القارة الآسيوية وكل أنحاء العالم.



وأضاف المسحل: استعددنا منذ وقت مبكر لهذه البطولة وفق أعلى مستويات التنظيم، والملف السعودي شامل ومليء بالتفاصيل التي ستثري بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وواثقون من ارتفاق فرص الفوز بالاستضافة.



ويتضمن ملف الاتحاد السعودي لكرة القدم متطلبات البطولة وشروطها ومعاييرها، بالإضافة إلى الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية التي استضافتها السعودية على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية، ضمن خطة للاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى من خلالها إلى استضافة كبرى الأحداث الرياضية القارية والعالمية.



وتتنافس السعودية لاستضافة البطولة، مع ملفات ستقدمها الأردن مستضيفة 2018 وأستراليا مضيفة 2006 وأوزبكستان التي لم يسبق لها الاستضافة، ومن المزمع أن يتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره والإعلان عن الدولة المستضيف للبطولة في العام المقبل 2023.