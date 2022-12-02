موعد مباريات الجمعة في كأس العالم.. 6 منتخبات تبحث عن مقعدين في دور الـ16

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 بـ 4 مواجهات لمعرفة أخر فريقان صاعدان إلى دور الـ16 في المجموعتين السابعة والثامنة، بعد أن ضمنت البرازيل والبرتغال الصعود رسمياً من المجموعتين بعد تحقيق فوزين متتالين وتبحث الفرق الستة المتبقية عن مقعدين في الدور القادم.

ورسميا تملك 6 فرق فرصة الصعود إلى دور الـ 16 وهي الكاميرون وصربيا وسويسرا من المجموعة السابعة بعد أن ضمن المنتخب البرازيلي الصعود، ومن المجموعة الثامنة تملك منتخبات كوريا الجنوبية والأوروغواي وغانا فرصة أيضا للصعود، بعد ضمان البرتغال مقعدها رسمياً.

وكانت البطولة قد شهدت أمس مفاجآت من العيار الثقيل عقب وداع ألمانيا وبلجيكا المونديال وهما كانا من ضمن المرشحين وتصدر اليابان مجموعتها لأول مرة إضافة إلى صعود المغرب وتصدره مجموعته أيضا لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم.

ومن جانب أخر يبحث قائد البرتغال كريستيانو رونالدو عن زيادة غلته التهديفية وتعويض الهدف الذي احتسب للاعب برونو المباراة الماضية وستكون كوريا الجنوبية هي الفريق الذي يستهدفه رونالدو اليوم.

مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

كوريا الجنوبية – البرتغال (19:00)

غانا – أورغواي (19:00)

الكاميرون – البرازيل (23:00)

صربيا – سويسرا. (23:00)

ترتيب المجموعتين السابعة والثامنة

المجموعة السابعة

البرازيل 6 نقاط

سويسرا 3 نقاط

الكاميرون 1 نقطة

صربيا 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثامنة

البرتغال 6

غانا 3

كوريا الجنوبية 1 نقطة

أورغواي 1 نقطة