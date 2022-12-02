الترتيب النهائي للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس العالم والفرق الصاعدة لدور الـ 16

شهد اليوم الخميس 4 مباريات غاية في القوة بالجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، وتحديد الفرق الصاعدة إلى دور الـ 16 في المونديال، وحمل المنتخب المغربي آمال العرب في المونديال بعد أن صعد إلى دور الـ16 متصدراً مجموعته السادسة في صعود تاريخي بعد 36 عام من الصعود لأول مرة عام 1986.

وشهدت مباريات المجموعة السادسة اليوم مباراتين جمعت الأولى المغرب وكندا وشهدت فوز المغرب بنتيجة 2-1 وتصدرها المجموعة برصيد 7 نقاط من فوز في مباراتين وتعادل في مباراة متفوقه على وصيف وثالث كأس العالم النسخة الماضية.

وفي المباراة الثانية خسر المنتخب البلجيكي وصيف التصنيف العالمي فرصته في الصعود بعد تعادله مع كرواتيا بدون أهداف ليصل إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة ويودع كأس العالم في كبرى مفاجآت البطولة.

وفي المجموعة الخامسة صعد المنتخب الياباني متصدراً مجموعته برصيد 6 نقاط بعد أن فاز على إٍسبانيا بنتيجة 2-1 في مفاجأة من العيار الثقيل، ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزين على ألمانيا وإسبانيا في مجموعة حديدية.

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الألماني على كوستاريكا بنتيجة 4-2 ولكنه لم يكن كافيا لكي يصعد إلى الدور المقبل ليودع المونديال من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي بعد أن فاز المنتخب الياباني على المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1.

نتائج المباريات

المجموعة الخامسة

أسبانيا - اليابان (1-2)

ألمانيا - كوستاريكا (4-2)

المجموعة السادسة

المغرب - كندا (2-1)

كرواتيا - بلجيكا (0-0)

المجموعة الخامسة

اليابان 6

إسبانيا 4

ألمانيا 4

كوستاريكا 3

المجموعة السادسة

المغرب 7

كرواتيا 5

بلجيكا 4

كندا 0