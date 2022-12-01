جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022

بدأت ملامح دور الـ 16 في بطولة كأس العالم قطر 2022 في الظهور بعد تحديد نصف عدد الفرق في هذه المرحلة الهامة من البطولة والتي وصلت لها المنتخبات بعد 3 مباريات قوية في دور المجموعات الذي شهد العديد من المفاجآت على مستوى النتائج وكان أخرها خسارة بطل العالم أمام منتخب تونس الذي ودع البطولة رغم الفوز التاريخي.

وصعد من المجموعة الأولى هولندا المتصدر برصد 7 نقاط والسنغال الوصيف 6 نقاط بينما ودع قطر والإكوادور في أولى المفاجآت حيث لم يكن السنغال من الفرق المرشحة للصعود لأول مرة بعد 20 عاماً خاصة مع غياب هداف المنتخب ساديو مانيه.

وفي المجموعة الثانية صعد المنتخب الإنجليزي متصدراً برصيد 7 نقاط أيضاً والمنتخب الأمريكي برصيد 5 نقاط، بينما ودعت إيران وويلز، وفي المجموعة الثالثة الجماهيرية النارية صعد المنتخب الأرجنتيني رغم الخسارة التاريخية أمام السعودية في بداية المباريات بالبطولة، ونجح الأرجنتين في الفوز بمباراتين برصيد 6 نقاط وجاء المركز الثاني منتخب بولندا برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المكسيك ولكن المنتخب البولندي بسبب قاعدة اللعب النظيف بعد التساوي في فارق الأهداف حيث حصل المكسيك على 6 بطاقات صفراء مقابل 4 بطاقات لبولندا

أما المجموعة الرابعة فلم يجد بطل العالم منتخب فرنسا صعوبة في تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط رغم الخسارة في المباراة الأخيرة أمام تونس ولكنها كانت غير مؤثرة وجاء في المركز الثاني المنتخب الأسترالي المفاجأة الذي كتب التاريخ وفاز على تونس والدنمارك رغم خسارته في المباراة الأولى برباعية ولكنها نجح في الصعود إلى دور الـ16



وحتى الأن تم تحديد 4 مباريات في مرحلة دور الـ16 وهي

هولندا – أمريكا (السبت 3 ديسمبر)

الأرجنتين – أستراليا (السبت 3 ديسمبر)

فرنسا – بولندا (الأحد 4 ديسمبر)

إنجلترا – السنغال (الأحد 4 ديسمبر)