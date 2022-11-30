إنجلترا تقضي على ويلز في "دقيقتين" وتتصدر مجموعتها

حسم منتخب إنجلترا تأهله إلى دور الـ16 عقب فوزه على ويلز بثلاثية لتعتلي الصدارة في المباراة التي اقيمت على ملعب احمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

ونجح المنتخب الإنجليزي في فك طلاسم دفاع ويلز في دقيقتين عندما أحرز هدفين عن طريق راشفورد، في الدقيقة 50 وفيل فودن في الدقيقة 52، واختتم راشفورد أهداف إنجلترا في الدقيقة 68.

وتلتقي إنجلترا في الدور ثمن النهائي الأحد المقبل على استاد البيت مع السنغال وصيفة المجموعة الاولى. ويسعى المنتخب الإنجليزي لإحراز لقبه الثاني بعد الأول على أرضها عام 1966، علما بأنها بلغت نصف نهائي النسخة الاخيرة عام 2018، ونهائي كأس أوروبا صيف عام 2021 لكنها سقطت على ارضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

أما ويلز، ففشلت في بلوغ الدور الثمن النهائي للمرة الثانية في مشاركتها الثانية بعد عام 1958 عندما خرجت منه على يد البرازيل بهدف وحيد سجله بيليه ابن السابعة عشرة حينها.