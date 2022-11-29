مدرب المنتخب السعودي يتحدث عن مواجهة المكسيك التاريخية في كأس العالم

أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، ثقته في منتخب السعودية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق حلم اللاعبين بالوصول إلى الدور الثاني على الرغم من قوة المنتخب المكسيكي، مشيراً إلى أن مباراة الغد ستنتهي مع صافرة الحكم وسيتحدد في هذا التوقيت الفريق الصاعد إلى دور الـ 16.

ويتقابل المنتخب السعودي مع المكسيك في الجولة الثالثة والحاسمة في دور المجموعات بكأس العالم، ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لمنتخب المكسيك، ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز من أجل ضمان الصعود، في حين يحتاج المكسيك إلى الفوز وانتظار نتيجة الأرجنتين وبولندا من أجل الصعود وتملك المنتخبات الأربعة حسابيا فرصة الصعود، ويبحث المنتخب السعودي عن صعود تاريخي إلى دور الـ 16 في البطولة العالمية بعد فوز تاريخي تحقق على منتخب الأرجنتين.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن على ثقة بأنفسنا، حتى إذا المكسيك لم تسجل هذا لن يخفي انهم فريق قوي ولديهم عناصر قوية، نحن على علم بكل شيء في هذه البطولة وغدًا المباراة ستُلعب الى اخر صافرة."

وأضاف: "منتخب المكسيك قوي وقاتلوا أمام الارجنتين بشكل ممتاز، صعبوا المباراة على الارجنتين وبعد ذلك ميسي اتى وصنع الفارق وهذا سبب هزيمتهم أمام الارجنتين."

ورفض المدرب الحديث عن مباراة بولندا الماضية، وأكد أنه يجب أن يهنئ الفريق الفائز لقد قام بعمل رائع امامنا، وقال: "كان يجب أن نسجل قبل هدفهم الثاني، ولكن لم نستغل فرصنا، المباراة كانت في السابق والأن سنركز على مباراة الغد."

واختتم حديثه: "مباراة المكسيك ستكون مباراة تكتيكية، لن تكون مثل مباراة بولندا ومباراة الأرجنتين، لديهم أمور رائعة ولاعبين اذكياء، لديهم نقاط ضعف يجب ان نستغلها ونصنع الفارق غدًا".