الجزائري بن زكري يتلقى عرضاً من أحد أندية دوري المحترفين

تلقى المدرب الجزائري نور الدين بن زكري عرضاً من أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.



وعلمت "الإمارت اليوم" أن بن زكري لديه عروضاً أخرى من أكثر من فريق خليجي، إذ أنه من المقرر أن يحسم قراره في الأسبوع المقبل.



ويمتلك بن زكري مسيرة رائعة مع أندية وفاق سطيف ومولودية الجزائر إلى جانب خوضه تجارب في الدوري السعودي مع أندية الرائد والفيحاء وضمك، بينما تولى تدريب الوكرة القطري ووالأهلي شندي السوداني.