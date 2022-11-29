كريستيانو رونالدو يُحير العالم في فوز البرتغال على الأورغواي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الصعود رسمياً إلى دور الـ 16 بعدما فاز على الأورغواي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات، وأحرز هدفي المنتخب البرتغالي اللاعب المتألق برونو فرناديش، ليرتفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط مقابل نقطة واحدة للأورغواي الذي أصبح يحتاج إلى حسبة معقدة من أجل الصعود.

وحير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العالم في مباراة البرتغال وأورغواي عندما شارك في الهدف الأول الذي جاء من تمريرة عرضية للاعب برونو، إلى كريستيانو رونالدو الذي ارتقى للكرة ولكنه لم يلمسها برأسه، ولم تغير الكرة اتجاهها لتستقر في الشباب مغالطة الحارس، ولكن احتفل رونالدو بالهدف بطريقة هيستيرية وتم تسجيل الهدف في البداية باسم رونالدو وعلى موقع الفيفا.

وبعد عدة دقائق تم تغيير محرز الهدف الأول ليكون برونو فرناديش، بدلا من رونالدو بعد إعادة الكرة أكثر من مرة وتم إعلان ذلك في ملعب المباراة، وعقب استبدال اللاعب البرتغالي حصل منتخب بلاده على ركلة جزاء تصدى لها برونو أيضا الذي سجل الهدف الثاني، وبعد المباراة ظهر النجم البرتغالي وهو يتحدث مع الحكم الرابع مؤكداً له أن الكرة لمست رأسه ولكن لم يؤثر هذا الحديث على تغيير أسم صاحب الهدف.

وسجّل فرنانديش هدفي المباراة (54 و90+3 من ركلة جزاء) ليرفع رصيد "سيليساو أوروبا" إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وتلعب الأوروغواي (نقطة واحدة) مباراة مصيرية في الجولة الثالثة والأخيرة أمام غانا (3 نقاط)