ملخص ونتائج اليوم في كأس العالم 2022.. مفاجأة المغرب ونجاة ألمانيا

شهدت مباريات يوم الأحد قوة ومفاجآت في كأس العالم قطر 2022 خاصة المفاجأة الأكبر بفوز المنتخب المغربي على بلجيكا المصنف الثاني عالميا وتصدر المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، بنما نجح المنتخب الألماني في التعادل مع إسبانيا ليحافظ على أماله في الصعود إلى الدور الثاني بعد أن وصل إلى نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الخامسة.

المنتخب الألماني استغل تعثر اليابان مع كوستاريكا حيث فاز الأخير بهدف على اليابان الذي كان يحتاج إلى نقطة أو فوز ليضمن صعوده بعد الفوز على ألمانيا في المباراة الأولى ولكن منتخب كوستاريكا كان له رأي أخر ليشعل المجموعة الخامسة لجولة الحسم التي ستحدد الفريق الصاعد إلى دور الـ 16.

وفي المجموعة السادسة نجم المنتخب المغربي في تحقيق فوزاً كبيراً على منتخب بلجيكا بهدفين، في كبرى المفاجأة ليصل إلى النقطة 4 في جدول الترتيب متساويا مع المنتخب الكرواتي الذي فاز على كندا بسهولة بنتيجة 4-1، بينما يحتاج المنتخب البلجيكي إلى الفوز الجولة القادمة على كرواتيا لكي يضمن صعوده إلى دور الـ16.

وأصبح منتخب كندا هو ثاني المودعين رسميا بعد تلقي الخسارة الثانية على التوالي ليلحق بالمنتخب القطري، بينما اشتعلت باقي المجموعات حتى الجولة المقبلة.

ترتيب المجموعة الخامسة

إسبانيا 4 نقاط

اليابان 3 نقاط

كوستاريكا 3 نقاط

ألمانيا نقطة واحدة

المواجهات المقبلة

إسبانيا – اليابان

كوستاريكا – ألمانيا

ترتيب المجموعة السادسة

كرواتيا 4 نقاط

المغرب 4 نقاط

بلجيكا 3 نقاط

كندا 0

المواجهات المقبلة

كرواتيا – بلجيكا

المغرب – كندا