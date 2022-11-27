انتهاء مشوار سلمان الفرج مع السعودية في كأس العالم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاء مشوار القائد سلمان الفرج مع المنتخب في كأس العالم لكرة القدم بعد موافقة المدرب إيرفي رينار على خروجه من المعسكر اليوم الأحد.

وأصيب الفرج في نهاية الشوط الأول من الفوز التاريخي 2-1 على الأرجنتين في أولى مباريات السعودية في البطولة الثلاثاء الماضي.

وقال رينار بعد تلك المباراة إنه لا يتوقع مشاركة الفرج في مباراة أخرى في النهائيات في قطر.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي اليوم الأحد «سمح مدرب المنتخب الوطني للاعب سلمان الفرج بمغادرة المعسكر بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من البطولة».

ولدى السعودية، التي خسرت 2-صفر أمام بولندا أمس السبت، ثلاث نقاط متساوية مع الأرجنتين بينما تتصدر بولندا المجموعة بأربع نقاط.

وتحتاج السعودية للفوز على المكسيك في آخر مباراة في المجموعة الأربعاء المقبل لضمان التأهل إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.