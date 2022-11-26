الأخضر السعودي يهدر فرصة تاريخية للتأهل في كأس العالم

أهدر المنتخب السعودي فرصة تأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب خسارته أمام بولندا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم، وبهذه النتيجة يتأجل الحسم في هذه المجموعة إلى الجولة الثالثة عقب وصول بولندا إلى 4 نقاط وظل المنتخب السعودي عند 3 نقاط في انتظار المباراة الثانية التي التجمع الأرجنتين الذي لا يملك أي نقاط في مواجهة المكسيك نقطة واحدة.

وقدم المنتخب السعودي أداءً رائعاً في المباراة وكان قريب من التعادل خاصة في نهاية الشوط الأول عندما حصل الأخضر على ركلة جزاء تصدى لها صاحب الهدف التاريخ سالم الدوسري ولكن حارس المرمى البولندي تصدى للكرة لينتهي الشوط الأول بتقدم بولندا بهدف دون مقابل أحرزه بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 39.

الشوط الثاني شهد هجوم متواصل من الجانب السعودي ولكنه فشل في الوصول إلى المرمى البولندي ليستغل الخصم تقدم الأخضر السعودي ويحرز الهدف الثاني عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 الذي وقّع على أول أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.