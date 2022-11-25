الإكوادور "تُحرج" هولندا في كأس العالم قطر 2022

عانى المنتخب الهولندي كثيراً أمام المنتخب الإكوادوري في الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم قطر 2022، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المنتخب الهولندي في الشوط الأول وتعادل الإكوادور في الشوط الثاني وكان قريب من إضافة أكثر من هدف أخر، ليحصل كل منتخب على نقطة في المباراة ويصلا إلى 4 نقاط.

وبهذه النتيجة يتأجل الحسم في المجموعة الأولى من البطولة بعد أن تساوت هولندا مع الإكوادور عند 4 نقاط وجاء السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما ودع قطر المنافسات رسمياً بخسارتين وصفر من النقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

أحرز هدف هولندا، كودي خاكبو في الدقيقة 6 من المباراة وتعادل هداف المونديال حتى الآن من الإكوادور، إينير فالنسيا في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت في استاد خليفة بالدوحة وسط حضور جماهيري وصل إلى 44833 متفرجاً.

وفقد المنتخب القطري الأمل رسمياً بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بتعادل هولندا والاكوادور 1-1 بعد أن تلقى خسارته الثانية توالياً، أمام السنغال 1-3 بعد اولى افتتاحاً ضد الاكوادور صفر-2، فرفع المنتخبان الهولندي والاكوادوري رصيدهما إلى 4 نقاط مقابل 3 نقاط للسنغال وصفر لقطر التي اصبحت اول منتخب مضيف يفقد الأمل بعد مباراتين من دور المجموعات.

وتجمع الحولة الثالثة كلاً من هولندا مع قطر والسنغال مع الإكوادور في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.