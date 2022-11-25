خطوة غريبة.. "فيفا" يسمح بقبعات وأعلام قوس قزح في مباراة ويلز وإيران

قال اتحاد ويلز لكرة القدم إنه سيُسمح للجماهير باصطحاب القبعات والأعلام التي تتكون من ألوان قوس قزح في استاد أحمد بن علي في المباراة الثانية لويلز ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم ضد إيران اليوم الجمعة.

وتمثل القبعات جماهير الفريق من مجتمع الميم. وتم تصميمها بالشراكة مع الاتحاد.

وذكر الاتحاد الويلزي، الثلاثاء الماضي، أنه سيتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدما طُلب من موظفيه ومشجعيه خلع القبعات والتخلص منها قبل دخول الاستاد في مباراة الفريق الأولى مع الولايات المتحدة يوم الاثنين والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكتب اتحاد ويلز في تغريدة: "أكد الفيفا أنه سيتم السماح للجماهير الذين معهم قبعات قوس قزح وأعلام قوس قزح بدخول الاستاد لحضور المباراة ضد إيران اليوم الجمعة".

وجاء في التغريدة "تم التواصل مع جميع أماكن فعاليات كأس العالم وتوجيهها لاتباع القواعد واللوائح المتفق عليها".

وتخلت سبع فرق أوروبية في البطولة في وقت سابق عن خطط لارتداء قادة كل منها شارات قوس قزح، بعدما هدد الفيفا بإصدار بطاقات صفراء لأي لاعب يرتديها.

وقال صحفي أمريكي إنه احتُجز لفترة وجيزة عندما حاول دخول استاد وهو يرتدي قميصا بألوان قوس قزح.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها فريق ويلز في نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما.

الدوحة - رويترز