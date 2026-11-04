العدل الأميركية: ترامب لن يشهد "قوس النصر" في ولايته

قالت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، إن قوس النصر الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب تشييده ⁠في واشنطن بارتفاع 76 متراً، لن يكتمل إلا بعد انتهاء ولايته الثانية.

ومن المقرر الموافقة على المشروع يوم الخميس المقبل، لكنه يواجه عدة طعون قانونية تطالب قاضياً أميركياً بوقفه.

وتتوقع الوزارة أن تركز أعمال البناء في ⁠الأشهر الستة إلى الثمانية الأولى حصرياً على الحفر تحت ⁠سطح ⁠الأرض وبناء الأساسات، ولا يتوقع أن تبدأ ⁠أعمال البناء فوق سطح الأرض قبل شهر مايو على أقرب تقدير.

وذكرت الحكومة أن مدة البناء الإجمالية من المتوقع أن تستغرق ما بين 33 و39 شهراً.