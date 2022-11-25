البرازيل "سحرة الكرة" تهزم صربيا وتعلن جاهزيتها للقب السادس

أكد المنتخب البرازيلي جاهزيته للقب بما يملك من لاعبين رائعين وقوة ومهارة وذلك عقب الفوز على صربيا بهدفين دون مقابل في ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، ونجح في مجاراة قوة المنتخب الصربي في الشوط الأول بدنيا، وينجح في الشوط الثاني لرسم صورة قوية لمنتخب مؤهل بقوة للفوز باللقب.

وسجّل هدفي البرازيلي في مرمى صربيا مهاجم توتنهام الانجليزي ريشارليسون في الدقيقتين 62 و73، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين في مستهل مشوارها في مونديال قطر 2022 بالمباراة التي أقيمت الخميس على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وبهذه النتيجة تصدرت البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1-صفر في وقت سابق، ويسعى المنتخب البرازيلي الى احراز لقب سادس قياسي واستعادة اللقب الضائع والغائب منذ عام 2002.