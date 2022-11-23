لاعب يسجل جميع اهداف الإكوادور في كأس العالم منذ 2006

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعرض جميع الأهداف التي حققها لاعب الإكوادور إينر فالنسيا، واصفاً إياه بالهداف التاريخي، وذلك بعد أن نجح فالنسيا في تحقيق هدفي الفوز لمنتخب بلاده في شباك مرمى المنتخب القطري في افتتاح مونديال 2022، خصوصاً أن فالنسيا هو اللاعب الوحيد الذي سجل لـ "الإكوادور" في نهائيات كأس العالم منذ مونديال ألمانيا 2006.

ويعود أخر هدف سجله إلى دور مجموعات مونديال 2006، عبر خايميس كافيدس، الذي سجل في الوقت بدل الضائع من مباراة كوستاريكا لحساب المجموعة الثانية، والتي انتهت بفوز الإكوادور بثلاثية نظيفة، قبل أن يغيب "أماريليوس" عن مونديال 2010.

وتسلح الإكوادور بخبرات فالنسيا في كأس العالم 2014، بعد أن نجح إينر في تسجيل هدف بلاده الوحيد في شباك سويسرا في مباراة انتهت لصالح السويسريين بنتيجة (2-1)، ثم أهدى منتخب بلاده التعادل بتسجيله في شباك هندوراس، قبل الوداع مجدداً من دور المجموعات، واكتفاء منتخب الإكوادور في مباراتهم الثالثة بالتعادل السلبي أمام فرنسا.