منصور بن زايد ووزير خارجية الإكوادور يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، روبرتو كوري بيسانتيس.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، واستعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.