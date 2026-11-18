تنظم مؤسسة القمة العالمية للحكومات حوار القمة العالمية للحكومات لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالشراكة مع حكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة، في مدينة كاب كانا يومَي 20 و21 نوفمبر الجاري، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية وحضور رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبي نادر، ويشارك في الحوار 10 رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية وإقليمية، وتغطي أجندة الحوار 35 جلسة، وأكثر من 15 اجتماعاً ولقاءً رفيع المستوى، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً وممثلين عن أكثر من 30 دولة، وأكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، فيما تركز الجلسات على ستة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

وتضم قائمة المشاركين رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبي نادر، ورئيس جمهورية بنما، خوسيه راؤول مولينو، ورئيس دولة بوليفيا، رودريغو باز، ورئيس جمهورية هندوراس، نصري عصفورة، ورئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، فيليب ديفيس، ورئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، الدكتور ناتاليو ويتلي، ورئيس وزراء جمهورية غويانا التعاونية، العميد مارك فيليبس، ونائبة رئيس جمهورية الإكوادور، ماريا خوسيه بينتو، ونائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أويوا، إلى جانب كل من الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، ألبرت رامدين، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، شيخة النويس، والأمينة العامة لرابطة دول البحر الكاريبي، نويمي إسبينوزا.

وتشارك دولة الإمارات بوفد رسمي برئاسة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ويضم وزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووكيل وزارة الاستثمار، محمد الهاوي، وسفيرة الدولة لدى جمهورية باراغواي، الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.

وتتضمن أجندة الحوار 35 جلسة و15 اجتماعاً ولقاءً رفيع المستوى، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً، وممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب أكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، وتغطي ستة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أن تعزيز الحوار والتعاون بين حكومات العالم يمثل ضرورة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيراً إلى أن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تمتلكان إمكانات اقتصادية وبشرية واستراتيجية كبيرة، وفرصاً واعدة لتعزيز حضورهما في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحوار مع حكومات المنطقة يفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل والاستثمار، بما يسهم في تحويل هذه الإمكانات إلى فرص للنمو والازدهار المستدام.

من جهته، قال وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، فيكتور إيتو بيسونو، إن استضافة الحوار تمثل فرصة لمواصلة تعزيز حضور جمهورية الدومينيكان على الساحة الدولية، وتوطيد علاقاتها مع الدول الأخرى، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتنمية في البلاد والمنطقة، من خلال بناء شراكات وتطوير منظومات تعاون تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً مستقبلية أوسع.

وتُفتتح أعمال الحوار بكلمة لرئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبي نادر، تليها كلمة رئيسة لحكومة دولة الإمارات، وكلمة لمؤسسة القمة العالمية للحكومات يلقيها محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات. وتناقش جلسات الحوار التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصادات العالمية، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار والابتكار.

محمد القرقاوي:

. تعزيز الحوار والتعاون بين حكومات العالم، ضرورة استراتيجية لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

فيكتور إيتو بيسونو:

. استضافة الدومينيكان الحوار فرصة لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتنمية.