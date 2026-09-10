سعيد الطنيجي: أبوظبي تُرسّخ مكانتها مركزاً لصناعة النشر والإبداع

أكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سعيد حمدان الطنيجي، أن الدورة الـ35 من المعرض تُمثّل نقلة نوعية في مسيرته، من خلال الجمع بين التوسع الرقمي وتعميق التبادل الثقافي العالمي، مشيراً إلى أنها تستضيف عارضين من 95 دولة، بمشاركة سبع دول للمرة الأولى في تاريخ المعرض، هي كوسوفو، وكولومبيا، والأرجنتين، والإكوادور، وبيرو، وفنزويلا، وكوبا، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، ويُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة النشر والصناعات الإبداعية، وأضاف الطنيجي أن مركز أبوظبي للغة العربية يواصل إثراء المعرض بمبادرات ثقافية ذات صلة بالبيئة الثقافية، تمتاز بالاستدامة، وتجعل من الحدث ملهماً للمجتمع والأسرة، موضحاً أن الدورة الجديدة التي تنطلق 13 الجاري، تشهد إطلاق النسخة الأولى من «أعلام الإمارات»، وهي مبادرة تُسلّط الضوء على شخصيات إماراتية تركت أثراً في مسيرة الدولة والمنطقة، وتُمثّل جسراً بين الماضي العريق والحاضر المشرق والمستقبل الواعد، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرّف إلى نماذج وطنية ملهمة، وأوضح أن المركز يطلق تقليداً جديداً يوسع مساحة التفاعل المجتمعي مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، من خلال حفل افتتاح فني تخصص نسخته الأولى لاستعراض رحلة المعرض، منذ انطلاقته عام 1981 حتى عام 2026، ويتضمن برنامجاً وطنياً يحتفي بحب الإمارات من خلال اللحن والأغنية الإماراتية، يليه عرض مسرحي بعنوان «مجاز الخليل: أسطورة الحب والبقاء» من إرث الخليل بن أحمد الفراهيدي، يُوظّف مفهوم «الميزان» لتقديم رؤية إنسانية معاصرة تبرز قوة الكلمة وقِيَم الحب والتسامح.

وحول شعار الدورة «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم»، ذكر أنه يُجسّد الدور الحضاري للدولة في مد جسور التواصل الإنساني، والانفتاح المعرفي، والاستعداد الدائم للتجدد والتطوير المستمر، لافتاً إلى أن الشعار يُمثّل دعوة لتجاوز الحدود الجغرافية عبر بوابة الفكر والتواصل مع حضارات العالم، ويعكس رؤية مركز أبوظبي للغة العربية ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب في مخاطبة العالم، وإثراء الحوار الحضاري عبر وسائط ثقافية ومعرفية، تستلهم حضورها من الإرث الغني للثقافة العربية، وبلغة تواصل وأشكال حضور تناسب العصر.