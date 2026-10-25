طفل مولود بشارب يشعل مواقع التواصل.. كيف يفسر الأطباء الظاهرة؟

انتشر مقطع فيديو حقيقي لطفل حديث الولادة في الإكوادور على نطاق واسع، يظهر فيه الرضيع بوجود بقعة من الشعر الداكن فوق شفته، تبدو تماماً وكأنها شارب شخص بالغ. ولفتت هذه السمة غير المألوفة انتباه كثيرين عبر الإنترنت، حيث مازح البعض قائلين إن الطفل يبدو وكأنه مستعد بالفعل لمواجهة حياة الكبار، أو ربما يبدو «سئماً منها» تماماً!

وأوضح الأطباء أن هذا الشعر يُعرف بـ«الزغب» (lanugo)؛ وهو نوع من الشعر الناعم والمؤقت الذي يولد به بعض الأطفال، وعادة ما يتساقط تلقائياً في غضون أسابيع قليلة. وبحسب التقارير، يتمتع الطفل بصحة جيدة، وتُعد هذه الظاهرة مجرد سمة طبيعية طريفة وغير ضارة، ولا تدعو لأي قلق طبي.

إلا أن هذا لم يمنع التعديلات الرقمية على صورة الطفل، حيث صوّر البعض الرضيع في هيئة «زعيم»، بينما وضعه آخرون في أزياء متنوعة من ثقافات مختلفة حول العالم، أو أضافوا إلى يده وفمه سيجاراً ليبدو بمظهر «الشخصية الواثقة والمسيطرة».

وفي حين مزح روّاد مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات أن هذا الرضيع يمتلك إمكانات هائلة، أشار آخرون إلى أنه يبدو وكأنه يحمل أعباء العالم بأسره على كتفيه؛ إذ علّق أحدهم: «يبدو وكأنه وُلد وهو في سن التقاعد، ولديه ثلاثة أطفال وقرضان عقاريان!».

وذكرت شبكة «WION» أن ثمة حالات سُجلت أُصيب فيها رضع بفرط الشعر نتيجة التلامس الجسدي مع آبائهم الذين كانوا يستخدمون عقار «مينوكسيديل» (minoxidil) الموضعي، المخصص لعلاج تساقط الشعر. وبمجرد توقف الآباء عن استخدام هذا العقار، تلاشت الحالة لدى الرضع وعادت الأمور إلى طبيعتها.