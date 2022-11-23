بعد رحيل رونالدو.. مانشستر يونايتد معروض رسمياً للبيع

كشفت تقارير صحافية عن عرض عائلة غليز، نادي مانشستر يونايتد للبيع، وذلك في مفاجأة جديدة لعشاق النادي الإنجليزي العريق، بعد الجدل الواسع بين إدارة النادي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخراً، واسفر عن تخلي النادي عن خدمات النجم البرتغالي. وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن: "مانشستر يونايتد معرض للبيع بشكل رسمي، بعد أن أعلنت عائلة غليزر، أمس الثلاثاء عن نيتها البحث عن استثمار خارج النادي الذي يملكونه منذ 2005".

وأضافت الصحيفة: "تتجه أنظار العالم إلى قطر في كأس العالم، لكن لا يزال هناك الكثير مما يجري في مانشستر يونايتد خلال فترة الاستراحة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصاً مع الإعلان عن إطلاق سراح كريستيانو رونالدو، فوراً بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورغان، والتي جلبت ايضاً تأكيد خبر انتظره عشاق يونايتد بفارغ الصبر، في أن عائلة غليز تسعى لبيع النادي".