المخضرم أوتشوا يهدي المكسيك نقطة ثمينة

قاد الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا منتخب بلاده إلى تعادل ثمين أمام المكسيك بعدما تصدى لركلة جزاء أمام الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال لقاء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في المباراة التي اقيمت على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر والتي شهدت فوزاً تاريخياً للسعودية على الأرجنتين 2-1.

ونجح الحارس المخضرم الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة عن 37 عاماً، في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في لقاء كان فيه المكسيك هو الأفضل أداء واستحواذاً، لكن الفرصة الأخطر كانت بولندية من ركلة الجزاء التي انتزعها ليفاندوفسكي ونفذها بنفسه من دون نجاح (58)

وبهذا التعادل، بقيت السعودية وحيدة في الصدارة بثلاث نقاط من فوزها التاريخي على الأرجنتين، قبل الجولة الثانية التي تجمعها ببولندا السبت في المدينة التعليمية، فيما تلعب المكسيك مع ليونيل ميسي ورفاقه الأرجنتينيين في لوسيل.