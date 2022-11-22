مكافأة الفوز على الأرجنتين.. عطلة رسمية في السعودية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين والطلبة.

ويأتي القرار بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في كأس العالم وتحقيق فوز تاريخي يحدث لأول مرة، ويشمل القرار الذي نقلته وكالة واس الرسمية جميع موظفي قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وكانت السعودية قد قدمت عرضاً مذهلاً في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

ونجح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء بعد عشر دقائق، ولكن رجال المنتخب السعودي انتفضوا في الشوط الثاني وأحرزوا هدفين في ثماني دقائق.

ونجح صالح الشهري في إدراك التعادل في الدقيقة 48 وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير بلاده التي احتشدت في استاد لوسيل.