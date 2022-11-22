أمريكا وويلز يتعادلان في أقوى لقاءات كأس العالم

قدم منتخبا أمريكا وويلز أجمل مباراة في كأس العالم حتى الأن بعد مرور 4 مباريات وتعادلا إيجابياً بهدف لكلاً منهما في مباراة شهدت حدثاً تاريخياً أيضاً عندما سجل تيموثي وياه نجل الرئيس الليبيري جورج وياه، هدف أمريكا الأول في كأس العالم من تحرك رائع داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول معلنا عن هدف أمريكا الأول في الدقيقة 37 من المباراة مستغلا تمريرة رائعة من كريستيان بوليسيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمريكا.

وفي الشوط الثاني تحرك منتخب ويلز، إلى الأمام واستغل تراجع منتخب أمريكا إلى الخلف ليحصل قائد المنتخب الويلزي، غاريث بيل، على ركلة جزاء في الدقيقة 82 وتمكن اللاعب نفسه من تسديد ركلة الجزاء بشكل ناجح، ليخطف نقطة التعادل لمنتخب ويلز، واستمر الاداء بشكل قوي بين المنتخبين، حتى صافرة حكم المباراة الذي أنهي هذه الملحمة الكروية بالتعادل الإيجابي وحصول كل منتخب على نقطة من المباراة.

وبهذه النتيجة حصل المنتخبين على نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب الإنجليزي بعد فوزه الكبير على إيران بسداسية.