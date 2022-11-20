هل يغيب ليونيل ميسي عن مواجهة منتخب السعودية

حبس مشجعو المنتخب الأرجنتيني خلال الساعات الماضية أنفاسهم، خاصة بعد أنباء عدم مشاركة النجم الأبرز ليونيل ميسي في التدريبات الجماعية لـ"التانغو" أمس، وكذلك صباح اليوم، إلا من خلال تدريبات منفردة بإشراف طبي. وقالت وسائل إعلام أوروبية، وبينها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب سكالوني قرر عدم المخاطرة بليونيل ميسي بعد أن شعر ببعض الانزعاج والحمل البدني الزائد على مستوى ربلة الساق، الأمر الذي قرر معه الجهاز الطبي إراحته من التدريبات الجماعية والاقتصار على تدريبات بسيطة بشكل منفرد، على أن يكون جاهزا لمباراة المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022 والذي ينطلق اليوم.

وكان هذا أول تدريب رسمي يفترض أن يشارك فيه ميسي منذ وصول بعثة الارجنتين إلى قطر قبل أيام. وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سكالوني لا يريد نشر الذعر بين أوساط مشجعي "التانغو"، لكنه متأكد تماما أن ميسي لن يغيب عن مواجهة السعودية، وأن الاجراء الذي تم اتخاذه وقائي فقط.

يذكر أن ميسي عانى من إصابة متكررة منذ بداية الموسم الجاري، واضطر للغياب في بعض المباريات، لكن هذا لم يمنعه من التألق في الموسم الجاري، إذ سجل 12 هدفا لفريقه باريس سان جرمان ومرر 14 تمريرة حاسمة في 19 مباراة بكل المسابقات.