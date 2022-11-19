شكوك حول جهوزية بنزيمة أفضل لاعب في العالم

تحوم الشكوك حول جهوزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم، ويُطرح السؤال التالي: بنزيمة، هل هو بخير؟ وذلك عشية انطلاق منافسات مونديال قطر 2022 في كرة القدم. واختفى المهاجم ابن الـ 34 عاماً عن الانظار والملاعب منذ ما يقارب الشهر بسبب مشكلات عضلية غير معلنة، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة قبل مباراة منتخب "الديوك" الاولى أمام أستراليا الثلاثاء، وذلك على الرغم من جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم.

تستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الاصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة (بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو)، في حين انغمست في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

لم يشارك مهاجم ريال مدريد الاسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا منذ الإثنين، مكتفياً بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التمارين بعيداً عن المجموعة وباشراف المدرب البدني.

ويأمل ديدييه ديشان، مدرب أبطال العالم 2018، رؤية صاحب القميص الرقم 19 ينضمّ إلى باقي افراد المنتخب الخميس خلال الحصة التدريبية الأولى في الدوحة، بعدما اكتفى برؤيته في تمارين خاصة مع المصاب الآخر المدافع رافايل فاران. ومرة جديدة تمرّن مهاجم ريال ومدافع مانشستر يونايتد الانكليزي بمفردهما الجمعة، وذلك قبل 4 أيام من الاستحقاق الأول أمام أستراليا، حسب ما أفادت العديد من وسائل اعلام رياضية.

وتعكس التصاريح الصادرة بشأن بنزيمة الطمأنينة إن كان من الجهات المقربة من اللاعب نفسه أو من زملائه، على الرغم من غيابه المستمر عن المستطيل الأخضر. وقال زميل بنزيمة في مدريد والمنتخب لاعب خط الوسط أوريليان تشواميني الخميس "هو هادئ للغاية، لديه خبرة كبيرة ويعرف جسده وإذا لم يلعب، فذلك لأنه لا يعتبر نفسه قادراً على مساعدة الفريق قدر الإمكان".