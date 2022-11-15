محمد صلاح يشارك مع ليفربول وأرسنال في بطولة كأس دبي

أعلن نادي النصر الرياضي اليوم عن تنظيم بطولة عالمية خلال شهر ديسمبر المقبل أثناء فترة توقف كأس العالم تضم فرق ليفربول، الأرسنال، إي سي ميلان وليون الفرنسي وذلك خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل بتواجد كافة نجوم الفرق المشاركة باستثناء اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2022.

وجاء الإعلان عن البطولة خلال مؤتمراً صحافيا أقيم في نادي النصر بتواجد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النادي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب وعدد كبير من المسؤولين ومسؤولي الشركة المنظمة للبطولة.

كما يتواجد في البطولة الدولية الودية أيضا من النجوم المصريين محمد النني لاعب الأرسنال العائد من الإصابة، وايضاً نجم أي سي ميلان ابراهيموفيتش، وعدد أخر من النجوم العالميين الغائبين عن كأس العالم في قطر بسبب عدم صعود منتخباتهم إلى البطولة العالمية.

وستكون هناك 4 مباريات خلال البطولة ستقام أيام 8-11-13-16 ديسمبر المقبل