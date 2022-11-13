مجلس تنظيم الإعلام المصري يحقق في تجاوزات قناة نادي الزمالك

قررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة نادي الزمالك. وذكر المجلس الإعلامي لتنظيم الإعلام المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن اللجنة قد تلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضى.

وأكد المجلس أنه يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضى النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة، بممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفوري. ويهيب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للأجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية.