مونديال 2022.. نجما نابولي والبايرن يقودان تشكيلة الكاميرون

ضمّت التشكيلة الرسمية للكاميرون التي ستخوض غمار مونديال 2022 في كرة القدم النجمين أندريه-فرانك زامبوأنغيسا واريك مكسيم تشوبو-موتينغ.

وفي مشاركتهم الثامنة، يخوض "الأسود غير المروضة" منافسات المجموعة السابعة مع البرازيل وصربيا وسويسرا، محاولين معادلة افضل انجاز لهم عندما بلغوا ربع النهائي في مونديال إيطاليا 1990.

ويعوّل المنتخب المصنف 43 عالمياً على نجاعة تشوبو-موتينغ صاحب 9 أهداف في آخر ثماني مباريات مع بايرن ميونيخ الألماني. ويفتتح رجال المدرب ريغوبير سونغ الذين تغلبوا على الجزائر في الرمق الأخير ضمن الدور الفاصل من التصفيات الافريقية، مشوارهم ضد سويسرا في 24 نوفمبر الجاري. بعدها يتواجهون مع صربيا (28) ثم البرازيل بطلة العالم خمس مرات (2 ديسمبر).

ويُعدّ زامبو-أنغيسا (26 عاماً) نقطة الارتكاز في خط الوسط، خصوصاً بعد موسمه المميز مع نابولي متصدر الدوري الايطالي والمتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وتضم التشكيلة أيضاً المهاجم المخضرم فنسان أبوبكر (النصر السعودي) وحارس إنتر الإيطالي أندريه أونانا، بالاضافة إلى مهاجم ليون الفرنسي كارل توكو-إيكامبي مسجل هدف التأهل إلى المونديال أمام الجزائر.

وتخلى سونغ (46 عاماً)، الدولي السابق واول لاعب يُطرد مرتين من كأس العالم، عن أحد نجوم الفوز بكأس إفريقيا 2017 مدافع خنت البلجيكي ميكايل نغادو (31 عاماً).

تشكيلة الـ26 لاعباً لمونديال قطر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (إنتر الإيطالي)، سيمون نغاباندويتينبو (مرسيليا الفرنسي)، ديفي إيباسي (أبها السعودي)

الدفاع: كولينز فاي (الطائي السعودي)، نيكولا نكولو (أريس ثيسالونيكي اليوناني)، إنزو إيبوس (أودينيزي الإيطالي)، أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيون الأميركي)، نوهو تولو (سياتل ساوندرز الأميركي)، جان-شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي)، كريستوفر ووه (لنس الفرنسي)

الوسط: صامويل أوم غويه (ميشلين البلجيكي)، مارتان هونغلا (فيرونا الإيطالي)، أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا (نابولي الإيطالي)، بيار كونديه (أولمبياكوس اليوناني)، أوليفييه تشام (سوانسي الإنكليزي)، غايل أوندوا (هانوفر الألماني)

الهجوم: فنسان أبوبكر (النصر السعودي)، براين مبويمو (برنتفورد الإنكليزي)، جان-بيار نساميه (يونغ بويز السويسري)، جورج-كيفن نكودو (بشيكتاش التركي)، مومي نغامالو (دينامو موسكو الروسي)، كارل توكو-إيكامبي (ليون الفرنسي)، كريستيان باسوغوغ (شنغهاي شنخوا الصيني)، سوايبو ماري (كوتون سبورت)، جيروم نغوم (كولومب الرياضي)، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (بايرن ميونيخ الألماني).