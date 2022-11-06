محمد صلاح يطالب بطريقة لعب محددة لليفربول.. وكلوب يعترض

يرى النجم المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح أن طريقة لعب محددة بإمكانها إنقاذ موسم ليفربول، بعد البداية المتواضعة خاصة على المستوى المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن صلاح كشف بعد الفوز الأخير على نابولي في دوري أبطال أوروبا، أن خطة "4-3-3" هي الأنسب لفريق ليفربول، وأنها تناسبه بشكل كبير، وقادرة على منح الحيوية والتوازن المطلوبين لدفاع ووسط وهجوم ليفربول.

في المقابل، اعترض مدرب الفريق يورغن كلوب على ما جاء على لسان محمد صلاح، قائلا إنه المسؤول عن خطة اللعب، وأنه لن يلتزم بخطة محددة، مهما كانت رؤية اللاعبين الآخرين، ومنهم محمد صلاح.

وشدد على أنه سيتعامل مع كل مباراة على حدا، وبحسب طبيعة الخصم وطريقة لعبه. وبات ليفربول يعتمد في الفترة الأخيرة على 4-4-2، وهي خطة مرنة، كون الاعتماد على الظهيرين لزيادة عدد المهاجمين إلى أربع، لكن تراجع مستواهما، وخاصة أرنولد تسبب في أزمة نتائج للفريق، هجوميا ودفاعيا أيضا.

والمفارقة أن خطة 4-3-3، كانت المفضلة دائما لكلوب، لكن ما حدث في بداية الموسم، وخاصة بعد الهزيمة 4-1 من نابولي في الأبطال، جعل ذلك كلوب يقرر تغيير الخطة مرارا وغالبا إلى 4-4-2، لكن الامر لم يكن مجديا في أغلب المباريات. ويعتقد صلاح الذي سجل هدفا من الفوز بـ 2-0 على نابولي، أن مكانه الطبيعي كجناح أيمن، وان خطة 4-3-3، تجعل اموره أسهل في الاختراق، مشيرا إلى أن ذلك أحد أسباب تألقه أمام نابولي.

يذكر أن ليفربول سيخوض قمة من العيار الثقيل اليوم في المرحلة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ضيفا على توتنهام.