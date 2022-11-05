محمد صلاح يفقد جائزة جديدة رغم تألقه مع ليفربول

حصل حارس فريق ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر على جائزة أفضل لاعب في لبفريق عن شهر أكتوبر، متفوقا على كل من محمد صلاح وهارفي إليوت أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول تصريحات للحارس أليسون بعد حصوله على الجائزة في مركز تدريب أكسا، إذ قال: «أمر جيد حقا وشيء لطيف عندما يرى الناس مدى جودة أدائك على أرض الملعب، بالإضافة إلى الشعور بأنني أفعل شيئا جيدا لمساعدة الفريق على محاولة تحقيق أهدافنا».

وأضاف: «أبذل قصارى جهدي دائما في المباريات لمساعدة الفريق في تحقيق النتائج التي نريدها، حققنا ذلك في عدد قليل من المباريات، لكننا لم نفعل ذلك في مباريات أخرى، أنت تعرف كيف تسير الأمور».

وواصل: «أنا أكبر منتقدي لنفسي، لذلك عندما أفعل شيئًا جيدًا أعرفه ولا أمدح نفسي كثيرًا، لكن عندما أفعل شيئًا خاطئًا، لا أذهب في الاتجاه المعاكس أيضًا، أحاول أن أتحسن، حتى عندما أفعل شيئًا جيدًا أو شيئًا غير جيد لأن هذه هي الطريقة التي أحاول أن أبقى بها على مستوى عالٍ».

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا مع نهاية دور المجموعات رغم الانتقادات الكثيرة التي توجه للاعب من بداية الموسم بسبب تراجع مستواه التهديفي في الدوري الإنجليزي مع تراجع مستوى ليفربول بشكل عام.

ونجح محمد صلاح في قيادة فريقه إلى الفوز على نابولي بعدما سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، وأحرز داروين نونيز، الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع وبنفس الطريقة من متابعة لركلة ركنية، وبهذا الهدف يتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف، كما حصل صلاح على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نابولي.

وبهذه الهدف، ووفقا لما ذكره حساب دوري أبطال أوروبا على «تويتر»، فإن محمد صلاح قد عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقات الأوروبية، والمسجل باسم قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد والبالغ 41 هدفاً، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح أهدافا في 5 مباريات متتالية مع ليفربول في دوري الأبطال.

كما عادل محمد صلاح أرقام النجم البرازيلي نيمار، الذي أحرز 43 هدف في دوري أبطال أوروبا خلال 80 مباراة بينما نجح صلاح في إحراز 43 هدف في دوري الأبطال خلال 77 مباراة، ورغم موسم صلاح السيء في الدوري الإنجليزي إلا أن صلاح حتى الأن لعب 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل 11 هدفا وساهم في 17، وهو هداف دوري أبطال أوروبا، وصاحب أسرع «هاتريك» في تاريخ دوري الأبطال، أحرزه هذا الموسم كما أنه صاحب أعلى تقييم في دوري الأبطال حتى الآن.