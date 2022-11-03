استبعاد المهاجم الألماني فيرنر عن مونديال 2022

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، الخميس، غياب مهاجمه الدولي تيمو فيرنر عن نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

وتعرض فيرنر إلى الإصابة الأربعاء في الدقيقة 13 من مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (4-صفر) في وارسو في الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي حجز من خلالها بطاقته إلى ثمن النهائي.

ويعتبر انسحاب فيرنر خبراً سيئاً لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعباً للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأصيب فيرنر إثر تدخل قوي لقائد الفريق الأوكراني تاراس ستيبانينكو، وحاول بعدها مواصلة اللعب دون جدوى قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 19 بالمهاجم السويدي إميل فورسبرغ.

وعلق فليك على انسحاب فيرنر قائلا "هذه الأخبار مريرة جداً. بالنسبة لتيمو شخصياً، فهي تؤلمني، لأنه سيحرم من المشاركة في كأس العالم التي كان يرغب بالتأكيد في خوضها. ولكن قبل كل شيء بالنسبة للمنتخب، فإن غياب تيمو يمثل خسارة فادحة".

وأضاف: "نتمنى له جميعًا التعافي في أسرع وقت ممكن".

وقال لايبزيغ سادس البوندسليغا في بيان: "أظهرت الفحوصات التي خضع لها اليوم في لايبزيغ أنه أصيب للأسف بتمزق في رباط كاحله الأيسر، وبالتالي سيغيب لبقية عام 2022".

وسجل المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا 24 هدفًا في 55 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بينها خمسة أهداف خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وعاد فيرنر إلى صفوف لايبزيغ هذا الصيف بعد تجربة مخيبة مع تشلسي الإنكليزي، وسجل حتى الآن هذا الموسم تسعة أهداف في مختلف المسابقات (4 في الدوري و3 في الكأس المحلية وهدفان في دوري الأبطال).

وتستهل ألمانيا بطلة العالم أربع مرات والساعية إلى معادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل (5 ألقاب)، مشوارها بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر الحالي في الريان، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وكوستاريكا.