أسكتلندا تستضيف إنجلترا احتفالا بالذكرى 150 لمباراتهما الأولى

ستحتفل إنجلترا وأسكتلندا بذكرى مرور 150 عاما على مواجهتهما الأولى، بخوض مباراة في ملعب هامبدن بارك في جلاسجو في 12 سبتمبر 2023، بحسب ما أعلن الغريمان اليوم. وتقابل المنتخبان في نوفمبر 1872 في جلاسجو، وانتهت المواجهة بالتعادل دون أهداف، في أول مباراة رسمية دولية معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال الاتحاد الأسكتلندي في بيان "ستعاد كتابة أحدث فصول أقدم تنافس بين غريمين في عالم كرة القدم العام المقبل، حيث ستلعب أسكتلندا أمام إنجلترا في مباراة خاصة تحمل إرثا لذكرى مرور 150 عاما على أول مواجهة بين الفريقين في 1872". وأضاف جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أن مواجهة أسكتلندا تمثل دائما مناسبة خاصة.

وقال لاعب إنجلترا السابق "أتصور أن هذه المناسبة ستدوم في الذاكرة أكثر، لأنها تحتفي بلحظة مهمة. بالطبع نحن وأسكتلندا أقدم غريمين، ومن المؤكد أن الشغف سيكون هائلا في هامبدن". وأعلنت إنجلترا أن ملعب أولد ترافورد، سيستضيف ولأول مرة منذ أكثر من 16 عاما مباراة دولية لمنتخب الرجال، حين تلعب أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أوروبا 2024، في يونيو المقبل. وتضم هذه المجموعة أيضا إيطاليا وأوكرانيا ومالطا.